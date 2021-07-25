上屆里約奧運拿下女排金牌的大陸隊，25日竟在東京奧運女排開打首日，就爆出大冷門，面對飽受新冠疫情困擾造成損兵折將的土耳其，大陸隊竟然以21比25、14比25、14比25慘遭土耳其狠狠修理，想要闖進8強難度頓時增高不少。

大陸隊在東奧首戰就面臨慘敗命運，關鍵出在隊長朱婷表現低迷，全場只拿4分，且兩度被換下休息，大陸隊總教練郎平賽後表示，「朱婷右手腕的傷勢還蠻嚴重，手腕用不上勁，至於接下來的比賽，我們只能盡量找別的方式彌補。」

「今天比賽沒什麼好說的，確實打得很被動，什麼都沒有，我們雖然做好備戰，但今天完全不在節奏上，我們必須趕緊調整，」郎平說，「土耳其今天的戰術並未出乎我們意料之外，主要是我們自己的進攻打不出來，沒有攔防更難取分。」

至於B組另外兩場比賽，美國以25比20、19、20擊敗阿根廷，義大利也以25比23、19、14擊退ROC(俄羅斯)，也讓大陸隊陷入相當大的晉級危機，畢竟預賽A、B兩組各取4隊晉級8強，接下來大陸隊面對阿根廷與ROC的比賽絕對不能輸了。