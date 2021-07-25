一位網友轉發「台灣只需124萬劑疫苗應急」，引起行政院長蘇貞昌震怒查辦，轉發網友裁定不罰；另有一位網友在臉書張貼「蔡政府賣台」言論，也被依違反《社維法》送辦，台中地院認定屬言論自由的範疇，裁定不罰。前民進黨立委郭正亮感嘆，政府如果要靠官司來維繫政權，這是最低的標準。有一個影片還在網路上流傳，總統蔡英文說，如果去抗議政府，她沒有聽到，可以大聲講3次，甚至拍桌，現在卻只講第一次就告人，不是可以講3次嗎？

郭正亮25日在政論節目《新聞大白話》中表示，一個政府如果要靠官司來維繫政權，這是最低的標準；一個政府要爭取人心的支持，應該需要更好的政策、以及更好的一些行動。

郭正亮接著表示，蔡總統以前在民調最高的時候，她說，如果去抗議政府，她沒有聽到，可以講3次，甚至講大聲一點，如果她還是聽不到，可以拍桌，這個影片還在網路上流傳。現在卻講第一次就告人了，她不是說可以講3次，甚至可以拍桌嗎？如今怎麼會變成這樣，她是不是對自己的信心越來越小。

郭正亮認為，事實上，蔡總統說如果去抗議政府，她沒聽到，可以大聲講3次，還可以拍桌，那時是她最有信心的時刻，民調也是最高，她才敢這樣說。當時蔡總統有把握老百姓對她的不滿意沒那麼多，而且她不會完全聽不到，而是會去解決問題；但如今蔡總統卻對這些抱怨，越來越沒有自信，通通都是用司法處理。