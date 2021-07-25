台塑六輕規畫在原有的4座風機附近新建6座風機，將避開候鳥飛行航道。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉台塑六輕21年在工業區北堤興建4座風力發電機組，今年台塑企業響應綠能政策，規畫再興建6座風機，25日地方生態團體表示本月六輕派員與他們討論，為避免影響候鳥生態，其中2座將往南移動避開候鳥飛行航道，藉此兼顧經濟發展與生態保育。

台塑企業為響應經濟部能源局推動綠色能源政策，在北堤設置4座風力發電機組，2000年12月正式運轉，總裝置容量2640千瓦，每年發電量500萬度以上，經濟效益雖不高，卻是綠色能源的最佳示範系統，早期風機尚不普遍，經常有民眾前來參觀。

麥寮鄉麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，台塑企業提出「麥寮風力發電機組及西北土堤新建工程計畫」，由台灣豐田通商公司與麥寮汽電公司規畫於六輕工業區西北方新建6座風機，單機容量為2000至4500千瓦，藉由麥寮地區強勁風力，提升再生能源使用比率。

不過新建6座風機也引發生態保育人士疑慮，台塑企業因此派員與麥仔簝文化協會等地方環保生態團體溝通，雙方經過討論，認為其中2座風機位置可能影響候鳥遷徙，因此決定往南移動，確保周邊生態不因風機開發而遭破壞。

吳明宜說，6座風機位於六輕工業區內、鄰近濁水溪出海口，濁水溪出海口生態豐富，目前在雲林縣政府、第4河川局共同規畫下，著手打造濁水溪出海口成為環境教育場域，今年已在出海口南岸規畫1400多公頃生態區，經過評估修改，6座風機對生態的影響將可減至最低。