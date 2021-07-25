中央宣布27日疫情警戒降為2級，雲林縣將開放餐廳內用，沿海漁民為因應餐廳食材需求，25日動員搶收文蛤、牡蠣等水產養殖物，強調3級警戒2個多月來，銷售量少了5成以上，降級後餐飲業應會出現報復性消費，因此先行準備，希望彌補之前的損失。

5月3級警戒後餐飲業不開放內用，許多餐廳、小吃店紛紛歇業，不少漁民原本固定供應餐飲業者文蛤、牡蠣、蝦子、台灣鯛、虱目魚、鰻魚等食材，也因此大受衝擊，呈現半停工狀況，收入大幅減少，直說快撐不下去了。

面對27日疫情降級後餐飲業開放內用，台西鄉養殖文蛤的漁民表示，台西地區文蛤池是文蛤與虱目魚混養，3級警戒期間不僅文蛤訂單大減，收費垂釣虱目魚的生意更是大受影響，這幾天餐廳開始下訂單，他動員全家收成文蛤與虱目魚，忙得不亦樂乎。

口湖鄉養鰻漁民說，台灣鰻魚以往主要銷往日本、韓國與歐盟，但受全球新冠肺炎疫情影響，外銷市場幾乎停擺，內銷也因餐飲業不開放內用受影響，僅靠網購支撐，27日後雲林開放內用，加上夏天是吃鰻魚旺季，訂單馬上增加1倍。

這幾天養殖台灣鯛的漁民也相當忙碌，漁民指出台灣鯛的料理方式非常多元，老少都愛吃，可說是台灣的「國民魚」，餐廳、小吃的需求量相當大，但3級警戒後訂單幾乎停擺，希望疫情降級後訂單能夠暴量，彌補之前的損失。

餐飲業者分析，3級警戒後民眾已2個多月沒有在餐廳、小吃店聚餐，悶到不行，許多顧客早就預定27日要來用餐，這幾天忙著備料，準備好好迎接睽違已久的人潮。