律師李怡貞以專業學術背景，經常受邀到各大綜藝節目裡，分享法律知識以及擔任談話性節目來賓，受到許多觀眾朋友的喜愛。最近李怡貞在社群表示，對於7萬劑莫德納疫苗快過期的事件，表達自己的看法：「疫苗過剩…以為在美國才會發生。」

律師李怡貞今（25日）在臉書上表示：「放到快過期的疫苗，我以為疫苗過剩，才會在美國發生 …奇怪，都沒有人對這件事生氣嗎？我媽第九類因為怕血栓，選莫德納，到現在還沒打到...」對於此事件李怡貞相當生氣，因為家中的長輩卻還沒有機會，可以施打到莫德納疫苗。

律師李怡貞對於疫苗過剩事件的看法，引起許多網友們的討論：「大家都在搶殘劑的同時，聽到這樣的新聞，真的會很氣憤！」、「看到快過期的疫苗？為什麼父母預約莫德納卻排打不到...」、「不是不生氣，而是已經覺得無力了!」律師李怡貞表示，希望能趕快秒殺，讓所有需要的人可以施打。

李怡貞這段期間回顧，曾經錄影節目的心得：「到各大節目錄影終於可以講法律相關議題，多虧了《女人我最大》讓我累積許多經驗。」只要錄影有遇到新的朋友，也總是會提醒他們不要緊張，畢竟自己也經歷過那種緊張。

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