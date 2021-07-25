一名黃姓貨車司機24日在臉書社團發文指稱，24日下午行經國道時，見過磅指示燈未亮燈便駛過，卻遭到國道警察開出一張衝磅的9萬元罰鍰。對此，國道公路警察局貼出證據打臉，指出調閱員警行車紀錄器可見號誌有確實亮起，黃男違規屬實。

黃姓貨車司機24日在臉書社團《職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團》發文，稱24日下午他行經國道三號北上龍潭路段時，看見過磅指示燈並未亮起便直接駛過，但事後卻遭到國道警察攔查，以他「衝磅」為由，慘吞一張9萬元罰鍰。

黃男也貼出與員警交涉的影片，影片中黃男冤枉地稱，他並未看見號誌燈亮起才駛過，且他所載運的貨物符合重量，何必冒著被開單的風險衝磅，但影片中員警認定其違規屬實，態度堅硬仍決定告發，同時告知黃男，若不服就自行舉證申訴。

貼文曝光後，不少網友在留言區炸鍋，紛紛怒嗆員警，「很正常台灣就是這樣，就是硬要凹，凹不過單子開下去不服，叫你去申訴」、「遇到鬼了，錢沒有那麽好賺，我支持你申訴！」

對此，國道公路警察局第六公路警察大隊嚴正回應，員警於24日下午發現此亮黃大貨車，行經北上72公里龍潭北向地磅站，未依規定進站過磅，值勤員警依規定攔停，告知違規示時候開罰。

國道警察指出，依據值勤員警所提交之行車紀錄器可見，黃男違規當時過磅指示燈有亮起，同時段其餘載重車輛也依規定過磅，再者，值勤磅工也表示該時段指示燈正常運作，判定違規屬實，依道路交通管理處罰條例第29-2條，處汽車駕駛人9萬元罰鍰。