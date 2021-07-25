台灣街頭常看到一些阿姨或伯伯穿梭在車陣中叫賣玉蘭花的身影，名嘴狄志為日前在臉書發文透露，住家附近也有一名賣玉蘭花的大姐，對方賣花的特別方式令他印象深刻，原來大姐總會90度彎腰，敬業精神讓他看了十分敬佩。

「她每一個鞠躬每一個彎腰，只為了能夠多賣出一串20元的玉蘭花！」狄志為表示，大姐會利用紅燈的一分鐘時間，穿梭在車陣中向客人鞠躬彎腰，雖然不一定有人會搖下車窗，但大姐始終堅持這舉動，多年來從沒變過。

狄志為透露，大姐賣玉蘭花至少有10年，除了颱風或非常大雷雨，他幾乎都能看到大姐出來賣花，雖然狄志偉沒和她聊過天，也不知道對方負擔有多重，為什麼常常要出來賣花，但看她向一台一台車90度鞠躬、問需不需要玉蘭花，不忍覺得她很辛苦。

狄志為表示這位大姐雖然不像有些阿嬤帶著小孩子或年輕媽媽背著嬰兒，但看到她總是抱持感謝態度、拿著花彎腰兜售，尤其很多時候甚至會被十幾台車拒絕，就令狄志為心生不捨，儘管自己不是太喜歡玉蘭花的味道，仍會搖下車窗，「總覺得沒捧場一下，心裡就是有那麼一點過不去！」

某一次，狄志為看大姐在大熱天下真的很辛苦，便拿100元向她買一串花，可對方卻堅持要給她5串，並說：「賺錢不容易，你拿多少我應該就要給你多少！如果你沒有需要這麼多，買一串我就很感恩。」讓狄志為當下不顧對玉蘭花味反感，直接跟她說那就五串，「沒想到大姐連續鞠了五個躬，但這一幕造成我非常大的衝擊，因爲我不知道她會用這種方式來表達感謝！」

不管有沒有人捧場，遇蘭花大姐總會90度彎腰表達謝意。（圖／翻攝自臉書）

從那次之後，狄志為遇到大姐就會花20元買一串花，只因怕買5串，她又要鞠5次躬，前一陣子狄志為一直沒遇到大姐，直到近日終於又看到她的身影，「依舊對每台車子鞠著躬，還是那一句：『可以嗎？』，不知道為什麼我的眼睛濕濕的，內心酸酸的，卻又有那麼一些開心，至少大姐人好好的，還是那麼有精神的、有元氣的，賣著她的玉蘭花！」

而大姐的舉動讓狄志為深受感動，有感而發說：「她都這麼努力的工作、這麼努力的生活，前一晚我卻還在抱怨自己工作太多、效率太差……真是汗顏」，認為大家可以向玉蘭花大姐學習，敬業樂業，「不用吝嗇為每一個可能會幫你的人彎腰，也不用為了沒有幫你的人，後悔鞠躬，只要知道自己在做什麼、對得起自己；只要自己過得開心、自在；轉個念，路會更寬！」