《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日在談話節目《關鍵時刻》，首度曝光該報7月國政民調，總統蔡英文滿意度為49.6%、不滿意度48.4%，吳子嘉指出，蔡民調算是脱離死亡交叉了。對此，資深媒體人黃暐瀚分析直言，可能與2件事有關，蔡英文民調才會有止跌跡象。

黃暐瀚25日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」中表示，可能有很多人好奇，為何蔡英文支持度年輕人從6月不滿意度較高，7月又上升，黃暐瀚分析表示，第一，民調所做時間是7月21和22日，在這之前，7月12日台積電和鴻海完成BNT疫苗簽約，21日當天，連慈濟都完成簽約。

資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

第二，7月6日當天行政院政委唐鳳推出疫苗登記系統後，讓18歲以上的人都可以上網登錄施打疫苗，但那其實只是一種安慰行為，讓人對疫苗的不滿焦慮能夠降低。

黃暐瀚最後並強調，因此蔡政府藉由這些方式，來讓年輕人以為政府突然會做事了，但明明就是民間去談疫苗採購還撞得滿頭包，最後卻是政府跳出來收割成果，他和其他媒體人不會相信這樣的說法，但蔡政府的宣傳，確實可以讓年輕人對民進黨的不滿有所降低，黃暐翰坦言，這份民調結果，跟他的看法一致，藉由疫苗進台灣，給人有政府會做事的感覺。