《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前在政論節目中，公布最新一期《美麗島電子報》民調，結果顯示，蔡英文總統的施政滿意度脫離死亡交叉的狀態，且蔡英文在20到29歲年輕族中的支持度增加了15%。對此，資深媒體人陳揮文直言，吳子嘉說得很對，因為大家也都看不懂這個情況，而他分析了這一個月來的狀況後表示，對於這個結果，只能笑一笑。

《美麗島電子報》7月民調顯示，蔡英文的施政滿意度為49.6%、不滿意度48.4%，吳子嘉認為，應該算是脱離死亡交叉了，行政院長蘇貞昌的滿意度民調雖仍維持死亡交叉的狀態，但也沒有繼續擴大跌，不滿意度為51.2%、滿意度45%。

陳揮文25日在政論節目《新聞大白話》中表示，他不相信這個民調結果，並痛批蔡政府拿台灣人的命去冒險，同時也回應主持人的問題，指這個月的狀況就是大家的日子過得更慘，陳揮文更直言，如果年輕人這麼好騙，認為防疫是蔡英文的功勞，「我不要跟你們辯論了」。

陳揮文指出，年輕人看不懂沒關係，自己也不太怪他們。對於年輕族群對蔡英文的滿意度一個月內多了15個百分點的民調結果，陳揮文認為，吳子嘉說得很好，他也看不懂，誰看得懂？大家都看不懂。

最後，陳揮文也說，民調有取樣，加權的問題，自己也不是這方面的專家，但他質疑，「你一個月沒幹什麼事情，年輕人會多15%？我只能笑一笑」。