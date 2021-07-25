蘋果預定27日發表上季（4到6月）財報，而分析師在聚焦上季iPhone業績之餘，也將在發表會中尋找iPhone 13上市時機的種種線索。分析師認為上季美國電信業大力促銷有助iPhone營收締造3年來次高成長率，僅次於前一季表現。
Monness Crespi Hardt & Co.分析師懷特（Brian White）表示：「我們認為iPhone 13上市時機將是蘋果會計年度第四季（7到9月）的業績關鍵，估計蘋果這次將透露更多大方向線索。」
FactSet調查分析師預期蘋果上季營收年增23％至732.6億美元，每股盈餘（EPS）1.01美元也高於去年同期的0.65美元。
就產品線來看，分析師預期iPhone上季營收年增29％至341.9億美元，iPad營收71.7億美元，Mac營收78.6億美元，服務營收162.6億美元，穿戴式裝置及其他配件營收78.3億美元。
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