網紅T妹（Tiffany Chen）個性豪放敢言，從不吝嗇展露火辣身材，日前她飛到澳洲探視滿3歲的兒子小T寶，也在當地打了BNT疫苗，還打算買房給兒子住，她也提到當地疫情狀況，還大讚台灣對疫苗的重視程度遠超過澳洲。

據《三立新聞網》報導，T妹透露Delta傳播力非常強，澳洲政府全面戒備，雪梨進入封城狀態，「所以我隔離完必須叫計程車直達機場，不能踏入雪梨社區，否則踏入後再往布里斯本，就必須再待防疫旅館隔離14天。」儘管政府祭出各種防疫政策，當地民眾卻幾乎沒有防疫意識，不想打疫苗，口罩也愛戴不戴。

T妹無奈的說：「之前還開放走進去醫院，不用預約就可以打疫苗，但一堆人不願意，目前其它城市感染率極低，一路問過來他們幾乎都不想施打」，大多數的人都擔心疫苗副作用，由於澳洲的死亡率極低，竟導致民眾沒有危機意識，「台灣正好相反，人民無敵自律這點很好！」

T妹表示，「澳洲18歲以上的年輕人是6月底才開放施打，我是比較年長所以排前面，我預約打BNT疫苗，至於AZ我也沒差」，她也坦言兒子不用打疫苗，也不用戴口罩上學，但雪梨可以選擇在家中不用上學，更透露因為澳洲鎖國，目前還無法回台。