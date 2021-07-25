薪水高到一個等級後，是否會對賺錢無感？一名自稱在醫界工作的男子表示，從小到大的夢想就是賺大錢，而且發瘋似的想脫貧，因此一直努力念書，畢業後進入醫界工作，出社會6年，現在年薪約400萬上下，每個月扣掉基本開銷後還有25萬可用，常常花錢不手軟，一餐3000元也照吃不誤，沒想到內心卻很苦，感嘆自己「窮得只剩下錢」，賺那麼多根本沒用！

這名男子在《Dcard》表示，小時候家裡很窮，爸爸只是一般的公務員，一家四口都靠爸爸養，他畢業前從來沒出過國，也都沒買超過2千元的名牌鞋，手機也都沒用過iPhone，20歲前全家去外面吃餐廳的次數不超過5次，爸爸賺的錢供他們學費、生活費剛好打平，完全沒有閒錢。

原PO指出，他從小到大的夢想就是賺大錢，發瘋似的想脫貧，想過看看有錢人紙醉金迷的生活，因為自知家庭不可能給他什麼，所以一直很努力念書，後來考上不錯的科系，畢業後進入醫界工作，現在出社會6年了，年薪約400萬上下，扣除每個月伙食費2萬、交通費1500、孝親費2萬、保險水電雜支開銷2萬後，每個月可用盈餘還有25萬上下。

原PO說，雖然不能跟富二代比，但跟一般人比算是收入非常高，所以他花錢也不手軟，常常隨便吃個晚飯花3、500元都不心疼，因上班壓力大，下班後甚至隨便訂個高級牛排館，一餐3000元也照吃不誤，出國機票也不管什麼時段、便不便宜，想飛就飛，最誇張的一次當天來回日本，只為了吃一餐，這樣的生活差不多持續了一年多。

但原PO感嘆，最近突然發現自己窮得只剩下錢，一張開眼什麼心靈富足感都沒有，補足了小時候家裡很窮的心理空虛，但卻越補越空虛，突然發現賺那麼多根本沒用，形容收入到一定高度後，真的對賺錢無感，最近甚至想辭掉工作，去離島打工換宿一整年。

貼文一出讓眾人驚訝，紛紛回應「什麼工作？」、「養我」；也有網友不以為然表示「那是因為你不夠有錢，你年薪幾千萬就不會這樣想了」、「找一個老婆幫你花錢」、「買完信義區旋轉豪宅就沒錢了」。還有網友分享自身經驗指出，用錢買到的快樂都是短暫的，那一刻過了之後就沒有了，「心靈上的富足，才能帶來長久且穩定的幸福」。