新北女將羅嘉翎奪銅，侯友宜致電祝賀。（新北市政府提供）

台灣19歲跆拳道小將羅嘉翎首度參加奧運就挺進4強，儘管沒能闖進金牌戰，但她在25日晚間登場的銅牌戰以10比6踢落尼日29歲的耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），奪下東京奧運女子57公斤級銅牌，成跆拳道隊史最年輕的奧運奪牌選手。

183公分的羅嘉翎出身跆拳道世家，是台灣首位在世青完成連霸的女將，剛升上大一的她首度出征奧運賽場卻絲毫不怯場，前2戰分別以20比18、18比7擊敗對手，挺進4強賽。

新北市19歲跆拳道選手羅嘉翎，25日晚間在東京奧運擊敗尼日對手，奪得女子57公斤量級銅牌。新北市長侯友宜稍早透過轉播全程觀看比賽，在確定奪牌後，也立即致電羅爸爸表達恭賀之意。

侯友宜與羅父通話表示，他全程收看比賽，過程很精彩，也很緊張，他稱讚羅父自己教孩子，19歲年紀輕輕栽培的很好，前途無可限量，為國家與新北市爭光，非常不簡單。

根據TVBS報導，羅嘉翎的家人在電視機前面緊盯比賽，看到踢贏對手奪銅消息後，不禁興奮衝起來拍手歡呼。家人受訪時表示，女兒能夠出賽奧運奪得銅牌，感到非常高興，也非常榮幸！