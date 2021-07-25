韓國女神全智賢主演《屍戰朝鮮：雅信傳》23日上線後，空降Netflix全球排行榜第3名，引起劇迷熱烈討論，但因為才1集共92分鐘，全智賢更是在50分鐘後才出現，讓不少觀眾看完大呼「不過癮」。對此，編劇金銀姬日前在採訪中也解釋了原因，並稱「我認為不會有戲劇或者內容是讓所有人都喜歡的，這是特別篇也是，如果是期待動作戲的人，可能就會歪頭覺得「怎麼會這樣」，但是我們想要傳達的企畫意圖，對於傳達雅信這個人物和北方背景的這個部分有盡了最大的努力」，希望大家能夠沒有偏見的觀賞。

編劇金銀姬首先提到，雅信這個角色是在第二季初、中段時，她在構思腳本時，「因為生死草是極寒的東西，所以就開始試著去了解朝鮮的北方地區，在這其中，也對在那區域居住的被稱作『城底野人』的東方人產生了興趣，然後慢慢開始形成的角色」。接著透露因為雅信的故事太複雜，加上是比較久遠的故事，「所以覺得把它融入在新時代裡面，還不如另外拉出來，觀眾看了也比較便利，我們在製作上也可以高品質呈現，所以才以特別篇製作」。

導演金成勳（左起）、金雷下、金是兒、全智賢、朴秉恩、編劇金銀姬、具教煥日前出席記者會。（Netflix提供）

金銀姬也表示，最後喪屍出現結合雅信的部分，真的非常難寫，幸好之後獲得了演員們的認證。導演金成勳也點頭稱「我認為90幾分鐘的時間，應該就是為了這個場面而鋪陳的。雖然悲傷又恐怖，但是會感受到很大的魅力」，要大家可以專注欣賞雅信，去部落舉辦晚宴這個場面。

另外，《雅信傳》上線後，不少觀眾也紛紛敲碗第3季，但外傳會先推出另一部特別篇，講述朱智勛飾演的世子「李蒼」成王之路的《世子傳》，預計將在今年下半年開拍，不過Netflix官方並未證實這項消息，而全智賢與朱智勛主演、編劇金銀姬執筆新劇《智異山》則確定在10月上檔。