銅牌賽開始，羅嘉翎父母、鄉親全都緊盯著電視（戴上容攝）

三芝鄉親大放鞭炮同慶 （戴上容攝）

中華跆拳道隊女子57公斤級19歲羅嘉翎奪下奧運銅牌！羅嘉翎25日上午以20：18險勝南韓李雅凜，下午再度擊敗加拿大18比7擊敗加拿大選手帕克，搶下4強門票，晚間銅牌戰一度遭逆轉，之後靠著過人意志力，成功擊敗尼日選手，為中華隊奪下第2面獎牌。

羅嘉翎是本屆最年輕國手，她出生於「跆拳道家庭」，父母親在新北市三芝開設道館，在地培育出不少跆拳好手，25日銅牌戰還未開戰時，就有不少三芝鄉親到父親羅文祥所開設的跆拳道館加油，立法委員洪孟楷、新北市議員陳偉杰都都到場。

父親羅文祥表示，他身高190公分，三芝人，過去也是名國手，在三芝開設跆拳道館已20多年之久，羅嘉翎和哥哥羅堉誠自幼稚園就開始接觸跆拳道，自小耳濡目染，如今兩人都是跆拳道選手。

銅牌賽開始，羅嘉翎父母、鄉親全都緊盯著電視，羅嘉翎母親何千金更是抱著一台IPAD錄影，想為女兒紀錄精彩一切，中間比賽過程一度遭逆轉，羅嘉翎父母緊盯著電視，最後逆轉勝時，眾人大聲驚呼「奪牌了！」

新北市長侯友宜在羅嘉翎奪牌後，立刻打電話向羅文祥道喜，羅文祥不斷表示，「很謝謝新北市！很高興為中華隊爭光」。羅文祥會後受訪表示，羅嘉翎心理素質很堅強，遭逆轉時很多選手都無法接受，但羅嘉翎挺過來了。

羅文祥說，他特別感謝新北市教師兼教練劉聰達，劉聰達為了羅嘉翎到高雄訓練，特別舉家從新北市到高雄，特別是劉聰達老婆是位藝人，生活很繁忙，這訓練中間給羅嘉翎很多很多的幫助，真的很感謝教練劉聰達。

賽後，三芝鄉親更是大放鞭炮，為羅嘉翎奪牌喝采，鄉親們更是逐一上門向羅爸爸道賀，羅嘉翎父母更是電話接不完，頻頻向鄉親的祝福道謝。

羅文祥說，羅嘉翎學生生涯有一半以上的時間都在訓練或比賽，然而她卻沒忘了自己身為學生的本分，為自己訂立時間表來完成進度，甚至主動老師需要預習的內容。

羅文祥表示，面對羅嘉翎上午搶進8強，比賽前他已經評估過可能的對手，對手李雅凜身手非常好，因此他告訴女兒，「李雅凜在頂尖往下走已經29歲，你是19歲在往上爬」，奧運延後這1年中進步很多，應該是站在黃金交叉搞不好在她之上，讓她沒有壓力去打。

羅文祥說，奧運因疫情延期一年對羅嘉翎是加分，因為去年是羅嘉翎第一年成年滿18歲，心態技術都還沒有很成熟，這1年反而是很好的加分效果，對老選手很難熬，但對她幫助是大，讓她進步不少。

「我已經給她滿分了啦！」羅文祥大讚女兒拼鬥精神，並且透露，其實他最早目標只是亞運，去年7月一路走來關關難過關關過，每一步都是里程碑，我有說妳已經拿到奧運門票已經達成，接下來不要有壓力，哥哥羅堉誠在家很緊張，頻說「神明有保佑」。