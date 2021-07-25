日女團「AKB48」成員柏木由紀罹患罕見的「脊髓空洞症」，日前接受手術後8天出院，22日她在自己的YouTube頻道「ゆきりんワールド（YUKIRIN WORLD）」中分享手術經驗，她穿著住院時的睡衣表示術後迅速康復的要領「抱持目標、保持好心情」。

柏木表示，這是她第一次接受手術，前一天（6月27日）她驗血兩次、做磁振造影檢查（MRI），隔天手術日早上6點半開始禁飲水，躺在病床上仰望手術台燈光等設備時她不禁說：「跟電視演的一樣耶！」逗笑醫師。

接著她接受麻醉，「麻醉後整整2天沒記憶，醒來時已在加護病房，什麼時候搬回來的我也不知道，過了很難受的兩天。」護士問她手腳能不能動，柏木身起腳大動作擺動了幾下，她笑說「護士看我動作這麼大，問我『是平常跳舞的關係嗎？』」術後有好幾個小時不能喝水，只能靠漱口撐住，終於在早上11點讓她喝了水。

「要有目標、好心情」

平常都是半夜2、3點睡覺的她，在住院期間早上7點量體溫，病房晚上9點就熄燈，「一個星期下來我的作息時間也變成早七晚九，出院後一個星期都是如此，過了極健康的幾天。」她笑說：「我大概第5天就覺得狀態還算不錯，還自己問醫院『我後天可以回去嗎』，然後才看到住院指南寫著『出院要靠醫師指示』！」

她得到醫師出院的許可，出院後進行了一周２、３回的復健，有拿啞鈴上下抬舉、螃蟹式橫走等項目。她感謝醫師讓手術沒留下痕跡，「最後醫師告訴我『要保持好心情』，我也告訴自己，一定要回到ＡＫＢ，一直抱著這樣的心情到出院，讓我體會給自己目標也是很重要的。」