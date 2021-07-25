中華桌球隊混雙搭檔林昀儒／鄭怡靜今日上午4比2淘汰韓國李尚洙／田志希，取得4強門票，經過9小時充足休息之後，晚間攜手迎戰日本黃金組合水谷隼／伊藤美誠，雙方經過激烈爭奪後，林／鄭失誤過多，1比4敗下陣來，台灣時間明天晚上7點將與法國選手黎貝森／袁嘉楠爭奪銅牌。

林昀儒／鄭怡靜曾兩度敗給水谷隼／伊藤美誠，兩組人馬在晚上展開對決，都是男左女右持拍，攻防模式相當雷同，3比5落後連得4分反超，可惜林昀儒的2個發球分全部失手，雙方戰成9比9；水谷隼發球，林昀儒和鄭怡靜接球失誤，9比11丟掉首局。

次局，林昀儒與鄭怡靜改變進攻模式，多次強攻伊藤美誠連得5分，11比6扳平。第3局雙方不打小球攻勢，反而拉開攻擊線，林昀儒正拍突破水谷隼防線，追成9比9，無奈水谷隼的發球成功壓制了林／鄭，9比11再次落居下風。

第4局兩組人馬又回到檯桌前的爭奪戰，伊藤美誠怪異發球方式擾亂了林昀儒的接球節奏，5比9落後，6比11，對手取得聽牌優勢。

關鍵第5局，林／鄭還是無法突破日本組合設下的防線，即便喊了暫停喘口氣也無用，最終仍舊以6比11敗陣，無緣闖進金牌戰，不過，兩人還是有機會繼2000年雪梨奧運陳靜女單銅牌之後，桌壇再次有選手站上奧運頒獎台。