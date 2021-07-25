東京奧運進行到第二天的賽事，昨天中華隊的楊勇緯在柔道比賽中奪下銀牌，成為中華隊第一位奪牌的選手，其中過程相當振奮人心，雖然不敵日本好手無緣金牌，但仍讓全世界看到楊勇緯在場上奮力發揮的英姿。

而說到柔道場上還有哪些選手令人關注呢，今天傳出一則讓人匪夷所思的消息，阿爾及利亞30歲柔道選手努林(Fethi Nourine)主動放棄了比賽，而原因不是受傷、確診等等，竟然是他不想對上以色列選手，他說不想「弄髒自己的手」。

His name is Fethi Nourine. An Algerian judoka. Today he withdrew from the Olympics after finding out he has a match against an Isra*li. He told the media “We worked a lot to reach the Olympics... but the Palestinian cause is bigger than all of this… the decision is final”. 🇩🇿🇵🇸 pic.twitter.com/J2F9xvfKoc — Rabi3 🇵🇸🇱🇧 (@rabieh_9) July 23 2021

這樣的結果不知道阿爾及利亞會有什麼看法，而且努林甚至連首輪比賽都還沒打，台灣時間7月26日早上才要對上蘇丹選手阿卜杜勒拉蘇爾(Mohamed Abdalrasool)，若是成功晉級才會對上以色列的布布爾(Tohar Butbul)，未戰就先退戰讓人大開眼界。

不過努林在奧運開始前就對外宣稱說：「自己絕不和猶太國家選手比賽，我為能出戰奧運非常努力，但抽籤結果讓人震驚，當下感覺就像被雷擊中，但我不會改變心意，因為我支持巴勒斯坦的運動員，不想弄髒自己的手」。

所以其實早在賽前抽籤完他就宣佈棄賽，但他連首輪都不願意打，表示對自己相當有自信，因為或許輸掉首輪，他也不必碰上以色列選手了，不過他確實有兩把刷子，因為努林曾在非洲錦標賽得過冠軍，是被看好在柔道男子73公斤級奪牌的大熱門，可能就因為如此他才那麼果斷吧！