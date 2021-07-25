台灣19歲跆拳道小將羅嘉翎首度參加奧運就挺進4強，儘管沒能闖進金牌戰，但她在25日晚間登場的銅牌戰以10比6踢落尼日29歲的耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），奪下東京奧運女子57公斤級銅牌，成跆拳道隊史最年輕的奧運奪牌選手。對此，前總統陳水扁也開心表示，「讚啦！晚安舒心啦！」。

羅嘉翎秀出2020東京奧運選手證。(圖/羅嘉翎LO Chia-Ling +0臉書)

蔡英文今晚在臉書表示，東京傳回來捷報，恭喜羅嘉翎選手勇奪跆拳道女子57公斤級銅牌！她說，19歲的羅嘉翎，第一次登上奧運大舞台，就展現出無畏的氣魄，成功踢下獎牌。「英雄出少年，嘉翎妳真的很棒！大大恭喜！」。

侯友宜25日晚間也在臉書上表示，比賽過程真的太精彩，嘉翎從領先到暫時落後，冷靜沈著地贏得最後勝利，真的很了不起，「稍早我打電話向羅爸爸道賀恭喜，感謝他盡心盡力地培育跆拳選手」。

侯友宜感嘆，19歲的羅嘉翎跟這個年紀的女孩不同，為了站上奧運這個舞台，透過不斷練習、調整自己的狀態，成為中華隊在奧運史上挑戰這個量級最年輕的選手，首度參賽奧運就拿到這樣的好成績。

對於羅嘉翎奪牌，阿扁25日臉書表示，「恭喜台灣隊跆拳道甜心小將羅嘉翎勇奪銅牌，讚啦！晚安舒心啦！」。