國民黨立委洪孟楷（左起）、羅爸爸、羅媽媽、新北議員陳偉杰一起為羅嘉翎奪銅牌感到興奮。（取自洪孟楷臉書）

台灣19歲跆拳道小將羅嘉翎首度參加奧運就挺進4強，儘管沒能闖進金牌戰，但她在25日晚間登場的銅牌戰以10比6踢落尼日29歲的耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），奪下東京奧運女子57公斤級銅牌，成跆拳道隊史最年輕的奧運奪牌選手。

國民黨立委洪孟楷了在羅爸爸家中陪伴一起觀賞奪牌時刻外，也在臉書道賀，恭喜來自新北市三芝的羅嘉翎，在中華隊中年紀最小的她，剛剛在季軍戰面對來自非洲錦標賽的冠軍T.B essouf，以10:6獲勝，得到銅牌！可喜可賀！

之前也是國手的羅爸爸與羅媽媽，一路給嘉翎最好的照料跟鼓勵，讓她能夠在這一次順利地拿下銅牌，從小的栽培功不可沒！羅爸爸的道館是嘉翎從小的遊樂場，能在這地方培養出世界級的好手，證明台灣的人才濟濟，只要有心，大家都能發光發熱！

洪孟楷也期待嘉翎未來的成長；另外，中華隊已累積一銀一銅佳績，讓大家集氣，為接下來賽事拼搏的選手大大加油！！