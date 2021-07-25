23歲「柔道男神」楊勇緯首度前進奧運殿堂，24日就替中華隊奪下第一面銀牌，一戰成名。而外型帥氣的他，電暈許多東奧地主國的櫻花妹，連「抗疫女神」賈永婕的大女兒安安都被圈粉，想當「楊太太」。

楊勇緯昨天輸掉金牌難過落淚，但頒獎時又開心拿銀牌貼臉，這樣的「反差萌」圈粉無數。賈永婕當天在臉書安慰楊勇緯：「你是我心中的金牌。」隔了一天，賈永婕今天又在臉書寫下：「昨天帥氣楊勇緯幫台灣奪下銀牌的剎那，氣質女神破功了，怒喊他是金牌啊！為什麼？tell me why⋯⋯⋯⋯。」

賈永婕還透露有媒體問她是不是瞬間被圈粉變成「楊太太」？她笑說：「哎喲喂呀，人家小鮮肉耶！」並爆料「楊太太」其實另有其人，原來大女兒安安看到楊勇緯為台爭光後，跟妹妹小羽說：「妹妹你看好了，他是你姐夫。」有網友留言：「妳未來的女婿，實在太帥了，恭喜安安囉！」還有人笑說賈永婕可以升格為「國民丈母娘」了。