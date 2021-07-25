新冠疫情打亂藝人工作計畫，《角頭》系列億萬票房男星鄭人碩原本預計拍攝的兩部新電影目前開拍日期未定，但愛玩電玩遊戲的他，其實從去年全球疫情大流行開始，就每年接拍一部手遊廣告，兩部廣告各為他帶進百萬收入，讓他可以安心宅在家防疫，等待疫情平息。

鄭人碩日前拍攝「末日喧囂」手遊廣告，遊戲主要是呼朋引伴一起打喪屍，廠商為腳本大傷腦筋，給他看了之後，他立刻發揮演員專業，靈機一動即興自由演出，拍攝時，鄭人碩《角頭》中的「阿慶」上身，一邊介紹遊戲一邊打怪，還吆喝《角頭》中的「五虎將」一起來玩，他以「阿慶」充滿殺氣的口吻拍廣告拍到忘情，竟連國罵都飆出來，導演趕緊喊卡，他才發現自己入戲太深。

鄭人碩拍攝手遊廣告，親民個性深受廠商喜歡。（優勢領航提供）

鄭人碩個性熱情親民，在拍片現場很快就跟工作人員打成一片，也成為廣告廠商的新寵。日前有廠商看到他主演的《愛的混混》劇照中有廠商的湯品產品，知道鄭人碩平常有下廚做菜的習慣，寄了一大箱湯品給鄭人碩，而鄭人碩也說，自己發現有好東西就會跟好朋友分享，他日前吃了一位水產餐廳老闆朋友自製的瓜子驚為天人，也大方分享給星友和朋友。

鄭人碩和88歲的奶奶感情好，他透露奶奶已施打AZ疫苗，表示奶奶打完後有發燒且身體痠痛，但是老人家平常養生，堅持不吃止痛藥，在經過大量喝水和休息兩三天後，不適的症狀就緩解了。