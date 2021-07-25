2021年世界區塊鏈大會近兩日在杭州舉行，大陸區塊鏈安全公司PeckShield（派盾）創辦人蔣旭憲24日在會中表示，虛擬貨幣行業2021年上半年發生1375起重大安全事件，損失金額達到142.4億美元。表明無論是事件數或損失金額均遠超2020年全年。

曾經擔任大陸網路安全巨頭奇虎360首席科學家的蔣旭憲，於2018年3月在杭州成立派盾。該公司自成立以來，漏洞監測涵蓋底層公鏈、交易所、數位錢包等區塊鏈生態的各個環節，因連續發現並命名BEC、SMT、EDU等智慧合約的重大安全漏洞，而受到市場關注。

陸媒巴比特報導，蔣旭憲在「數字貨幣反洗錢暨DeFi行業安全報告—2021上半年報告」主題演講中，提及虛擬貨幣行業重大安全事件概況，趨勢及總結等。

蔣旭憲指出，上半年發生的1375起重大安全事件中，有1172起為勒索軟體攻擊，有86起為駭客攻擊DeFi（去中心化金融）協議。與2020年同期比較，規模已經急劇上升，尤其是從2020年下半年起大規模爆發的勒索軟體攻擊。根據2021年上半年統計，勒索軟體造成的損失年增逾25倍至5370萬美元，平均每天7起。