一名35歲莊姓男子，前往新北市一間四星級飯店聚餐，在宴會廳外長廊遇見一名女子小璇（化名），竟一時慾望上心頭，強行擁抱、襲胸、摸臀，並抱到長廊角落，經小璇大聲呼救引關注，莊男才罷手。新北地院審理，依強制罪，處拘役55日。可上訴。

判決書指出，莊男於2020年12月4日晚間前往新北市一間四星級飯店參加聚餐，見到小璇隻身經過宴會廳外的長廊，竟趁其不備，猛然自小璇背後深手環抱，以雙手摸胸部、下體觸碰臀部，並將其抱往宴會廳角落。經小璇大聲呼救，莊男發現有其他人經過查看才終罷手。案經小璇報警提告，全案始曝光。

莊男坦承犯行，檢方依小璇於警詢與偵訊的證述、莊男公司內部性騷擾調查報告、飯店監視器翻拍畫面等證據，認為犯行屬實，依法向法院聲請簡易判決。

新北地院法官認為， 莊男的行為不尊重女性，欠缺尊重女性身體自主權觀念，已侵害了小璇的身體自主尊嚴，造成身心嚴重受創，考量其經濟狀況、犯罪動機、目的、手段等，依強制罪，處拘役55日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。