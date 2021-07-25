2021年5、6月中獎發票號碼公布，其中統一超商統計，共有4位消費者獲得千萬大獎，1人在高雄市岡山區柳橋門市購買共282元的零食、飲料及CITY CAFE冰咖啡；1人在新北市永和區永騰門市購買100元的民生用品；1人於台北市內湖區東湖門市購買90元的民生用品；1人則在桃園市蘆竹區蘆坎門市購買共65元的飯糰、飲料。

另外，7-11也公布5位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在北市文山區新秀門市購買30元飲料；1人在台北市大同區長峰門市花費114元購買冷凍食品、飲料；1人在新北市三重區美吉門市購買29元飲料；1人在新北市樹林區大展門市花費10元購買報紙；1人在台北市大安區仕吉門市花費共950元購買民生用品。

7-11觀察，疫情期間持中獎發票，直接兌換防疫物資、三餐與用品增加8成，且近一年來旗下OPEN POINT APP發票日誌，也協助超過180萬人次對中高達6.1億的累積獎金。

7-11表示，2021年5~6月期的中獎發票，OPEN POINT APP發票日誌預計於8月2日推播給當期中獎的會員們；同時提醒2021年3~4月期尚有9萬張、總計3400萬元透過OPEN POINT會員載具的中獎發票，尚未到ibon列印，其中包含有100萬2張、及20萬 1張，9月6日前持OPEN POINT APP到7-11即可列印。