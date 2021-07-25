非同質化代幣NFT（Non- Fungible Token）步上虛擬通貨的無國界化，且唯有國際大咖才能炒熱市場。7月市場交易先是月初的蘇富比（Sotheby’s）拍賣全球資訊網（WWW）原始源代碼的NFT加密收藏品，以540萬美元（近台幣1.52億元）成功拍出。再有7月中金融獨角獸Amber Group，與先鋒平台TR Lab、上海外灘美術館聯手為國際知名當代藝術家蔡國強打造首個NFT以250萬美元，約新台幣7050萬元義拍成交。

國際投資平台NonFungible.com指出，NFT市場的買家多過去賣家，買家目的多是收藏，2021Q1交易量大增，6月卻出現明顯降溫，7月重回交易熱鬧，這一跌一起都由國際重量級人物來主導。2021Q2的最大線上銷售額由藝術部門贏得，其次是收藏品部門。隨著佳士得和蘇富比拍賣行的各種銷售額正在發展，但並未完全反映在線上/NFT鏈上的交易統計，這部份將會成為滾動式調整。

此次成功拍賣蔡國強作品的Amber Group，是一家成立於2017年的全球加密金融服務提供商，全球24小時全天候營運，業務遍及香港、台北、首爾和溫哥華。截至2021年上半年，累計交易總額已超過5000億美元，資產管理規模超過15億美元，獲利來源為管理法人客戶的各種加密資產及其風險，透過提供投資靈活性和最大化回報來優化長期價值。

NFT最大的技術支撐是區塊鏈技術作為身份數位驗證，具有區塊鏈不可竄改、不可替代的特性，應用到數位藝術、稀有物品的收藏上，成為突顯價值所有權的最佳方式，同時，運用NFT收藏數位作品，加持信任度，因此能大幅提升藝術品交易的流通性。Amber Grou表示，不論藝術品轉手多少次，創作者或藝術家都可有效追蹤、確保每一次都能從中受益，這是加密金融跨界所帶來的極好應用之一。