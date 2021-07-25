鄭怡靜父親跑到廟後偷哭拭淚。（程炳璋攝）

黃偉哲觀戰兩局後提前離去，並向鄭父致意。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（前排米黃夾克者）到仁壽宮觀戰兩局，為鄭怡靜加油。（程炳璋攝）

出身台南市歸仁區的桌球好手鄭怡靜25日晚間與男選手林昀儒搭配，在奧運桌球混雙4強賽出戰日本隊，歸仁鄉親齊集仁壽宮廟口大螢幕前觀戰，為在地子弟兵加油，鄭林雙人組1比4落敗，鄭父鞠躬感謝大家，卻難掩難過之情，跑到廟後偷哭落淚。

歸仁區仁壽宮廟口25日晚間8時架起大螢幕轉播這場中日桌球混雙大戰，廟方依照新冠肺炎防疫計畫，容納60位鄉親進場，廟外駐足1倍以上的民眾觀戰，有民眾手持標語「給我金牌，只要金牌」，現場還準備台啤的「金牌」啤酒，為「歸仁女兒」鄭怡靜加油。

隨著鄭林雙人組每次得分，鄉親立刻鼓掌歡呼，第3局比分拉鋸時，現場觀眾心情更隨著螢幕上的每一次揮拍起伏，喝采聲更大，隨著兩人力戰落敗，鄉親們響起嘆息聲。

鄭怡靜父親鄭博文賽後難掩失望難過之情，但仍強打精神，眼眶泛紅向現場鄉親鞠躬，他曾跟女兒講一句話，要學日本人的精神與韌性，從逆境中扭轉，雖未能拿下4強賽晉級，但盡力就好，但希望女兒26日拿下銅牌之戰，為台灣爭取21年來的奧運桌球獎牌紀錄。

鄭怡靜阿嬤表示，看這種比賽很緊張，比賽有贏有輸，孫女要想開一點，體育路本來就難走，26日會再為她加油。

大姊鄭尚宜分析，鄭林與日本混雙選手已是4度交手，4次皆落敗，但這場比賽已展現水準，第3局沒拿下最後兩顆球，氣勢落下風，成為輸球關鍵，非常可惜。

鄭尚宜表示，希望妹妹26日的銅牌戰釋放壓力，不要綁手綁腳，拚了就對了。