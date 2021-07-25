越南今天通報新增7525例COVID-19本土病例，3個月累計約9.5萬人染疫。越南這兩天合計收到美國贈予300萬劑莫德納疫苗，越南駐美國大使何金玉說，美國考慮送更多疫苗給越南。

越南衛生部今天通報，越南新增7525例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，重災區胡志明市在延長原本15天的封鎖措施後，今天仍有4555人染疫。

越南昨天新增9225例本土病例創下新高紀錄，今天確診病例少了1700例，儘管確診數有減少，值得注意的是，越南今天新增的7525例病例中有1516例是在社區中發現且感染源不明。

越南這一波COVID-19本土疫情始於4月下旬，迄今屆滿3個月累計約9.5萬人染疫。越南為了防疫，目前全國有1/3的省市已進入封鎖狀態，包括首都河內市以及經濟重鎮胡志明市。

聯合國兒童基金會（UNICEF）在越南的辦公室昨天深夜發布新聞稿指出，美國先前承諾要送給越南300萬劑莫德納（Moderna），其中149萬9960劑透過COVID-19 疫苗全球取得機制（COVAX）於24日運抵胡志明市；另有150萬100劑在今天運抵河內市。

迄今，美國透過COVAX平台共計送給越南超過500萬劑莫德納疫苗。目前越南透過商業採購、受贈與COVAX等管道收到的疫苗總量超過1300萬劑。

路透社報導，越南駐美國大使何金玉（Ha Kim Ngoc）今天說：「美方也正在考慮盡快送越南更多疫苗。」

越南有約9800萬人口，不過疫苗覆蓋率極低，僅有4%。根據越南衛生部的訊息，目前越南有416萬人打了第一劑的COVID-19疫苗，約37萬人打完兩劑。