看來美國男籃這次奧運連霸美夢很危險！美國男籃25日在東京奧運迎來首戰，對手是2019年把美國擋在世界盃4強門外的法國，結果法國靠著佛尼爾最後57秒關鍵三分命中，終場83比76險勝美國，也讓美國隊尋求奧運男籃4連霸之路一開始就重摔。

美國男籃排出利拉德、拉文、杜蘭特、卓雷蒙格林與阿德巴約的先發陣容，不過美國總教練帕波維奇才開打兩分鐘，就把才剛趕到東京的哈勒戴換上頂替拉文，杜蘭特與阿德巴約隨即攜手打出16比4，打完首節，美國取得22比15領先。

接下來次節雙方得分不分上下，打完上半場，美國仍以45比37領先法國；但到下半場，美國沒多久就碰上大麻煩，杜蘭特第3節還剩6分45秒就吞個人第4犯，帕波維奇只好把他換下場，法國趁機追近比分，甚至取得55比54超前。

打完前3節，法國反以62比56領先，美國隊第3節完全熄火，竟然只拿11分；幸好美國隊末節馬上換回杜蘭特，跟哈勒戴攜手打出13比1超前猛攻，可是法國卻沒放棄，更靠佛尼爾最後57秒的三分命中，再以76比74領先美國隊。

美國隊接下來搶投三分球屢屢不進，只好故意在最後21秒把迪科洛送上罰球線，結果他兩罰俱中，利拉德接下來突然在場上滑倒，也讓佛尼爾把球抄走，利拉德被吹違反運動精神犯規，讓佛尼克最後17秒兩罰中1，戈貝爾也在最後15.5秒兩罰俱中，成功帶走勝利。