總統蔡英文表示，1500萬劑的BNT疫苗預計由12到18歲的未成年人施打，而據日前曝光的7月國政民調，總統蔡英文的滿意度為49.6%、不滿意度48.4%，已經脫離死亡交叉，另外，蔡英文在20到29歲的滿意度竟達64.8%。工運人士鄭村棋對此酸說，蔡英文他們每次都賭對。

美麗島電子報董事長吳子嘉23日在政論節目曝光7月國政民調，總統蔡英文的信任值是48.6%、不信任值是47.7%；而她的滿意度為49.6%、不滿意度48.4%，有一點點小小重疊，在誤差內，應該算是脱離死亡交叉了。

鄭村棋25日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡英文他們每次都賭對，從該民調的數字，這群人都是聰明絕頂，而且他們掌握的全國各種重要資訊跟統計，手中握有各種資料，他們雖然壞，但他們不笨。

鄭村棋也從兩個方向分析質疑，民進黨政府會維護最大的利益，所以今天又來「突襲」？高端又漲又跌，禮拜一說不定又漲了，這是從他們的利來看。

鄭村棋表示，高端疫苗通過時，附帶兩個條件，每周都要有一個安全性的監測報告，一年之後才繳交保護效益有效性的報告，但一年之後，高端的安全性雖沒有什麼問題，但是保護力還「不知道」。到時若再混打疫苗，哪一支疫苗是無效的，也搞不清楚了。