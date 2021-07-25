民進黨2022年地方選舉亟欲搶攻雙北，不過根據民進黨7月初進行的內部民調顯示，新北市長侯友宜滿意度逾8成，台北市長柯文哲滿意度也過半，相較之下，之前頻頻被點名戰雙北的衛福部長陳時中，滿意度則較今年初大幅下滑，情勢對於民進黨確實不利。

根據民進黨7月初所做內部民調，侯友宜滿意度高達80.1％，其中有28.2％新北市民表示非常滿意，表示有點滿意的也有51.9％，不滿意的僅占11.7％。

在台北市長方面，對柯文哲表示「非常滿意」的有11.6％，有點滿意的39.5％，合計滿意度有51.1％，不過不滿意的也占42.2％，黨內人士認為，柯文哲的不滿意度也相當高。

至於頻頻被點名代表民進黨參選台北市或新北市長的陳時中7月初進行的內部民調，滿意度也達56.1％，但不滿意度也有41.2％，且相較於今年初，滿意度已大跌約17個百分點。

黨內人士認為，陳時中滿意度下滑與近幾個月來國內疫情嚴峻，疫苗採購受到質疑有關，但隨著疫情趨緩，疫苗供應數量增加，有助於未來滿意度的提升。