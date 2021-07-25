國內本土疫情趨緩，也讓執政的民進黨開始備戰明年2022地方選舉，但雙北地區一項被視為藍營鐵票倉，綠營難攻克。據媒體報導綠營最新民調顯示，新北市長侯友宜滿意度高達80.1%，不滿意占11.7％。該民調也在PTT引起熱議，有網友直言，「羅致政可以洗洗睡了」。

根據民進黨7月初所做內部民調，侯友宜滿意度高達80.1%，其中有28.2%新北市民表示非常滿意，表示有點滿意的也有51.9%，不滿意的僅占11.7％。

在台北市長方面，對柯文哲表示「非常滿意」的有11.6%，有點滿意的39.5%，合計滿意度有51.1%，不過不滿意的也占42.2%，黨內人士認為，柯文哲的不滿意度也相當高。

黨內人士認為，陳時中滿意度下滑與近幾個月來國內疫情嚴峻，疫苗採購受到質疑有關，但隨著疫情趨緩，疫苗供應數量增加，有助於未來滿意度的提升。

PTT網友留言。(圖/翻攝自 PTT論壇)

該民調也在PTT論壇八掛版掀起討論，網友紛紛留言表示，「羅致政可以洗洗睡了啦」、「側翼準備集中火力圍攻侯」、「民進黨沒人可以贏侯，建議直接放推」、「整天陪雙北坐牢，DPP雙北會有票才有鬼」、「侯要連任躺著選，問題是要不要往上攻」「新北侯和台中盧媽都超穩」。