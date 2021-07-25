本土劇女神白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，幸福升格當4寶媽，不時在網上分享家庭日常，今（25日）她曬出女兒萌照，透露小朵拉身上所穿的裙子已有37年歷史，同時附上自己小時候的照片，母女倆

白家綺在臉書寫下：「女兒穿上了我的衣服，小時候⋯阿嫲親手縫的小衣服，謝謝白媽媽一直收藏著，讓我可以把這份愛傳下去」，照片中，小朵拉穿著綠色背心裙，還有露背設計，看起來非常涼爽，而另一張較泛黃久遠的照片，裡面的主角正是白家綺，同樣穿著一樣的裙子，證明了這的確是傳承下來的愛。

小朵拉穿上媽媽37年前的嬰兒裝。（圖／翻攝自臉書）

白家綺37年前的嫩嬰照。（圖／翻攝自臉書）

照片一曝光，不少粉絲讚嘆白家綺阿嫲的好手藝，留言直誇「無價至寶」、「哇！還是露背裝，好時髦」、「傳家寶，有著特別的意義」、「阿嬤以前就這麼飛遜了👍衣服好時尚啊」、「有紀念性 把愛傳承下去 幸福」，也釣出不少網友分享自己的經驗。

特別的是，照片中的母女倆用同個角度入鏡，加上穿著一樣衣服，同樣露出燦爛笑容和一雙可愛笑眼，模樣十分神似，引來網友驚呼「長的好像喔！簡直就是複製貼上」、「真是一個模子刻出來」、「也太像了吧」、「明明就是換一個濾鏡啊！根本同一人」、「媽媽？小朵拉？傻傻分不清楚」，意外掀起熱議。