中央氣象局晚間發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，屏東縣已有豪雨發生，今(25日)晚至明(26日)南部地區有局部大雨發生的機率，請注意。烟花颱風遠去、迎入西南風，將為迎風面的中南部帶來一波波水氣，未來一周中南部雨水漸多，27日起全國警戒降為2級，可能許多人已經開始計畫出遊，不過氣象局預計周三(28日)起水氣漸增，將為中南部帶來較強降雨，除了午後雷陣雨之外，其他時間也有降雨機會；背風面的北部、東半部天氣相對穩定，持續高溫炎熱。

氣象局表示，周三(28日)後，西南風持續影響，水氣增加，中南部有短暫陣雨或雷雨，有短延時強降雨並有局部大雨。(圖/氣象局)

大雨特報。(圖/氣象局)

氣象局指出，明天(26日)西南風影響，北部、東半部地區為多雲到晴高溫炎熱，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；各地高溫約34至37度，其中北部地區、宜蘭及金門有局部有局部36度以上高溫發生，東南部有焚風發生的機率，花蓮縱谷及臺東地區有局部38度以上高溫。

西南季風到！中南部強對流恐致災 氣象局最新說明｜2021.7.25

周三(28日)後，西南風持續影響，水氣增加，中南部有短暫陣雨或雷雨，有短延時強降雨並有局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，未下雨時，仍然非常悶熱。周四至下周日(29日至8月1日)中南部地區天氣較不穩定，有不定時短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

至於第8號颱風「尼伯特」，25日20時的中心位置在北緯 30.3 度，東經 150.4 度，以每小時31公里速度，向北北西進行，朝日本東方海面前進，對台灣沒有直接影響。