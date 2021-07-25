香港女星陳靜，在2012年演出電影《低俗喜劇》讓她打開廣大的知名度，曾經獲得香港電影金像獎最佳女配角得主。最近陳靜分享一系列工作照片，花絮照片曝光過後，引起許多網友們的討論。

女星陳靜今（25日）在個人社群Instagram 分享，一系列的時尚服裝照，她穿著一套低胸的長尾禮服，禮服胸口前大開深、全身鏤空，展現出S型的好身材曲線。一連換了3套不同造型的服裝，陳靜拿出專業的工作態度。

女星陳靜相當相信風水命理，出道13年期間已經搬過10次房屋，風水命理曾經跟陳靜說，搬到西九的千萬豪宅，可以讓您的演藝事業變得更旺！入住豪宅後的陳靜，沒多久入圍全球百大美女，這是她第三度入圍全球百大美女，最近更成為醫美集團的品牌代言人，同時與藝人古天樂簽下3年的電影合約，演藝事業相當忙碌。

演藝圈也有許多藝人相信風水命理，港星曾志偉在演藝事業或節目主持方面，都有相當大的成就，曾搬到大埔的新住居所，那時以2600元作本贏馬1600萬元，讓他賺了大錢，招待親朋好友去到日本旅遊。