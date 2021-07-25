駐日代表謝長廷。（資料照片）

東京奧運在23日開幕典禮後，24日中華隊柔道選手楊勇緯，在男子60公斤級過關斬獎，挺進金牌決戰，最終飲恨獲得第二名，敗給日本隊高藤直壽，但已寫下台灣柔道史新紀錄，初次在奧運奪牌。

據了解，高藤直壽贏得並不漂亮，他不肯與楊勇緯對決寢技，而是不斷側身、技術性避開對決，即使衣服鬆寬了也裝傻不拉緊。

柔道的規則歷年經過多次修改，將犯規上限縮減為3次（原先為4次），犯規滿了就自動形成「反則負」，楊勇緯就是吃了這個虧。

而我國駐日代表謝長廷也在臉書分析，這次金牌決戰，日本選手高藤並沒有摔倒或成功壓制勇緯，而是由裁判以比賽規則上的「指導」扣點判決其勝出，這也多少會引起不同看法。

不過，謝長廷指出，比賽勝負是技術、策略和經驗的總決戰，裁判是義大利籍，規則相當專業，服從裁判，也是重要運動精神，最後兩人拉手的鏡頭展現運動風度，也樹立了奧運精神的風範，

謝長廷表示，楊勇緯第一次參加奧運即創佳績，未來前途不可限量，讓我們為這位排灣族的勇士喝釆，也感謝他為台灣爭光的傑出表現。