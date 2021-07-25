旗津落海父子遭大浪捲走下落仍不明 明晨繼續搜救 22:332021/07/25 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市旗津區貝殼博物館前海域25日傳出一對父子落水後失蹤的意外，警消歷經4個小時的搜救，至晚間10時停止搜救作業，預計26日上午5時許再至現場繼續搜救。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市旗津區貝殼博物館前海域25日傳出一對父子落水後失蹤的意外，疑似是6歲的兒子先被海浪沖走，43歲的李姓父親見狀後，不顧一切也跳下水，希望救回兒子，未料，卻雙雙消失在海面上，目前2人仍然下落不明，警消歷經4個小時的搜救，至晚間10時停止搜救作業，預計26日上午5時許再至現場繼續搜救。 深澳漁船出海已失聯3天 船長下落不明海空大搜救 高雄哈瑪星老人落海沉浮港內 警消救起送醫急救 #旗津 #貝殼館 #海浪 #搜救 #作業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東三仙台海岸傳1人溺水 消防人員搜救 03:362021/07/13 社會 海上殘殺4海盜拍片瘋傳全球 陸船長判26年延押2個月 07:472021/07/12 社會 大陸發射神舟12號飛船 3太空人駐留3個月 04:102021/06/17 焦點新聞 前鎮漁港驚見外籍船員浮屍 落海原因不明 20:132021/07/11 社會 中油外海浮筒輸油管破漏 5工作船處理海上油污 15:432021/06/22 社會 東奧》王貞治棒壇三雄遞棒 大坂直美點燃聖火 五環盛事開跑 18:252021/07/23 體育 獠次郎》九曲堂萬應公廟 雙俠（上） 15:032021/07/15 生活 艾爾莎將增為颶風 佛州大樓搜救持續再尋獲8遺體 11:472021/07/07 國際 獠次郎》里港雙慈宮 雙俠（下） 09:032021/07/23 生活 微解封首日 高雄這三處場館遊客掛蛋 11:512021/07/13 生活 高中生三仙台撿夜光螺失蹤 靠「水中一道光」找到遺體 09:482021/07/13 社會 社會熱門新聞 還原旗津父子遭浪捲過程 目擊者驚曝：從掙扎到沒動靜 - 社會 櫃姐5度連結人夫挨告 淚崩自白「擋不住他溫柔攻勢」 - 社會 嫩男花6200約熱褲辣妹「連結」 嫌技巧差報警殺價也遭法辦 - 社會 OL習慣不穿內褲遭惡男性侵 半年連堵4次逞獸慾 - 社會 神明開示「女助理很毒會爬上床」 她怒PO文爆料結局好慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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