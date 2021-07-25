高雄市旗津區貝殼博物館前海域25日傳出一對父子落水後失蹤的意外，疑似是6歲的兒子先被海浪沖走，43歲的李姓父親見狀後，不顧一切也跳下水，希望救回兒子，未料，卻雙雙消失在海面上，目前2人仍然下落不明，警消歷經4個小時的搜救，至晚間10時停止搜救作業，預計26日上午5時許再至現場繼續搜救。