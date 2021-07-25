大陸男星吳亦凡深陷桃色風波，被爆酒桌選妃、欺騙、誘姦未成年女性，遭到大陸官媒點名封殺，儘管他發文嚴正否認，日前警方卻證實爆料屬實，男神形象徹底崩壞，更傳出他為河南洪災捐款2000萬人民幣（約8660萬台幣）遭拒，對此，紅十字基金會也回應了。

微博上瘋傳吳亦凡為河南洪災捐出了2000萬人民幣，卻遭到河南紅十字會拒絕，然而據陸媒報導，河南紅十字會表示：「這個沒有，我們沒有人拒絕，我們是不會拒絕任何人的捐款的。」同時有捐款明細佐證，「內蒙古凡世影視傳媒有限公司」捐出100萬人民幣（約433萬台幣）。

「內蒙古凡世影視傳媒有限公司」捐出100萬人民幣（約433萬台幣）。（圖／翻攝新浪娛樂微博）

然而大陸網友並不買單，紛紛留言狂酸，「反正又不會成為他復出的理由」、「這麼做無非想洗白自己罷了」、「以公司名義捐款是可以抵稅的」、「加拿大人會關心中國水災？」、「捐那麼少，最少2億」，吳亦凡想靠捐款洗白很困難。

事實上，吳亦凡已經被國內外已經15個代言品牌大動作切割，粗估損失20億元台幣，遭大陸官媒抨擊業務能力低下，無法靠作品說話，只能靠人設吃飯，如今卻徹底崩壞：「道德比粉絲群體的平均還低」，要求他別再在公眾平台拋頭露面。