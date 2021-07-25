運8反潛機。空軍提供。
運8反潛機。空軍提供。

空軍晚上發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

西南風本周將影響中南部 周三後中南部慎防大雨或豪雨
未雨綢繆 陳其邁視察旗山溪洲抽水站
#空軍 #共機 #西南空域