今1架共機侵擾我西南空域 22:502021/07/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供。 空軍晚上發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 西南風本周將影響中南部 周三後中南部慎防大雨或豪雨 未雨綢繆 陳其邁視察旗山溪洲抽水站 #空軍 #共機 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市今增7例本土這區最多 7醫院昨PCR抓出1人陽性 15:242021/07/25 生活 明年3自動販賣機商品 都要開發票 04:102021/07/25 財經焦點 屏東雨彈升級 3縣市豪大雨特報 這裡恐有致災降雨 16:122021/07/25 生活 立委批紓困預算拿去做VR旅遊體驗 交通部回應了 15:332021/07/25 生活 台塑六輕規畫新建6座風機 避開候鳥飛行航道 19:322021/07/25 生活 南化水庫離滿水位差3公分 今晚將滿庫溢流 18:572021/07/25 生活 莫德納疫苗快過期 北市：會確實做到沒有疫苗會過期、被中央收回 15:442021/07/25 生活 中南部對流雷雨炸裂 5縣市大雨特報 雨勢恐持續一週 18:012021/07/24 生活 安平外海偷渡移工6確診 2人染Delta病毒株 15:422021/07/25 生活 降級首周 北部防高溫 中南部防大雨 04:102021/07/25 焦點要聞 美自研產品替代陸空拍機 遭揭又貴又難用 17:532021/07/24 國際 政治熱門新聞 侯友宜最新民調出爐 網驚：綠營這大咖洗洗睡了 - 政治 看到蔡政府這樣維繫政權 郭正亮嘆：蔡英文一個影片還在流傳 - 政治 看完蔡英文最新民調 黃暐瀚發現2件事 - 政治 2024侯友宜VS.鄭文燦誰贏？吳子嘉爆：他有優勢 - 政治 2024大選 吳子嘉：這大咖若當總統一定辦得了民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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