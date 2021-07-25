航運族群今年初起漲，漲勢一發不可收拾，貨櫃三雄股價突破天際，皆創下歷史新高，也讓許多上船的股民獲利一番，更有人藉此實現「財富自由」，有網友近期意外發現自己去年有買進80張的陽明，成本僅在每股6元左右，若以23日收盤價來看，翻了逾23倍，未實現獲利上看千萬，底下網友看了羨慕不已，「成本是我看過最低的，夠扯」。

一名男網友在社群平台Dcard上發文，他日前在翻相簿時，赫然發現一張對帳單，才想起自己在去年8月時買進80張的陽明，分別以每股6元和7.3元各買進40張，但現在都在用新帳戶，舊帳戶的密碼已經忘記，所以還需要等周一前往證券行處理帳戶。

一名網友去年8月分別以每股6元和7.3元的成本價，買進80張陽明。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，底下網友紛紛驚呼，「這裡有一棟房子」、「太狠了太狠了」、「意外之財要怎麼花呢」、「成本是我看過最低的，夠扯」、「賺爛了」、「我可以跟你買船票嗎」、「意外之財要怎麼花呢」。

另外，有網友好奇，為什麼會想在去年8月時買進陽明，而且還買進這麼多張，對此原PO回應，當時陽明已經盤整蠻長一段時間了，依據往年，陽明股價大多落在每股10元左右的價位。

陽明23日收盤以每股145.5元作收，和原PO買進的價格對比，投報率逾2300%，因此也有許多網友十分好奇未實現損益是多少，而原PO也預告，等他去證券行處理帳戶，解完再來秀一下。