距離2022年的縣市首長選舉的時間越來越近，各陣營也都對此積極展開布局。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，不論是誰擔任國民黨主席，在2022選戰中都會大勝民進黨，他更指出，若朱立倫當選主席，並帶領國民黨贏得2022，再接著進軍2024，則2024總統大選可能會是由副總統賴清德和民進黨勝出。

針對網友的提問，吳子嘉25日在網路直播節目《董事長開講》中表示，國民黨主席不管是誰，2022都會大勝民進黨，只有大勝和中勝的問題，關鍵點是桃園，只有贏了桃園以後，民進黨才會接受敗選事實，至於國民黨，不論是誰當黨主席，結構都是相同的。

吳子嘉指出，按照國民黨的遊戲規則，大概今年朱立倫會擔任黨主席，而朱立倫會領導國民黨打2022選戰會贏，且在蘇貞昌擔任行政院長的狀況下會大贏，如此朱立倫就成為勝選主席，就像當年的前主席吳敦義一樣的情況，勝選黨主席的聲望很高，理所當然的他會就邁向2024總統候選人之路，而他旁邊的人也會建議他繼續前進。

不過，吳子嘉認為，若出現這個情況，就等於2024保送民進黨，他指出，賴清德的機會很大，因為台北市長柯文哲也會出來選，且柯P民調高於朱立倫，會贏朱立倫，三腳督的情況下就會是民進黨拿走。

這時一旁的民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華問吳子嘉，會不會有在野黨合作的情況出現？吳子嘉則斷言不可能，並指朱立倫不可能和柯P合作，因為柯P民調比朱高，要怎麼和國民黨怎合作，若要合作就變成是國民黨要讓柯P，朱立倫會接受嗎？且柯P也不會讓，所以三腳督就保障民進黨。