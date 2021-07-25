台灣本屆奧運最年輕選手，19歲的羅嘉翎今天抱回跆拳道銅牌，首次出戰奧運就交出亮眼成績，本土劇女星黃雨欣也在臉書激動發文：「師母為妳感到驕傲」，要大家一起為羅嘉翎尖叫賀喜，並透露整場比賽的唯一遺憾。

黃雨欣曾是跆拳道國手，2015年閃嫁跆拳道教練劉聰達，婚後生下2個女兒，25日她在臉書發文恭喜羅嘉翎拿下銅牌，並透露對方就是2個女兒口中的高高姊姊，也是她們一家四口南下定居的原因。

黃雨欣聽聞好消息後，興奮地向羅嘉翎喊話：「初生之犢不畏虎的精神，師母為妳感到驕傲。感覺經過亞洲資格賽後的妳一夜之間長大了，期待下一屆奧運更成熟的妳能為台灣再拿下一面金牌。」

黃雨欣透露老公劉聰達是羅嘉翎的指導教練。（圖／翻攝自臉書）

黃雨欣一家和羅嘉翎感情要好，女兒們都叫羅嘉翎高高姊姊。（圖／翻攝自臉書）

另外，黃雨欣也吐露老公劉聰達雖然是指導羅嘉翎拿到奧運資格的功臣，但由於疫情限制，老公這次無法下場親自指導，只能坐在觀眾席上替她加油，讓她覺得是這次唯一美中不足的一點，但也笑稱老公的加油聲大到在台灣就聽得到，同時感謝體育署和中華奧會的奔波，讓老公可以在場邊吶喊。

貼文一Po出，好友孫淑媚就前來留言「超精彩的，我都哭了，太感動了」，黃雨欣也回應「我都不知道哭了幾回了，謝謝大家為他們加油」，大批網友也紛紛留言道恭喜「加油！再爲2024年奧運金牌做準備」、「恭喜恭喜為台灣爭光，也辛苦了教練團」、「真的好感動，守在電視機前為他加油掌聲鼓勵」。