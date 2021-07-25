今天是東京奧運開賽第二天，世界各國好手也都紛紛投入戰場，為自己的國家和個人榮譽爭取獎牌，而第二天比賽各國就累積了不少獎牌，中華隊也靠著柔道好手楊勇緯拿下1枚銀牌、跆拳道女子選手羅嘉翎拿下1枚銅牌，目前在東京奧運獎牌榜暫居第19名。

中華隊拿下1銀1銅(中時新聞網)

各國獎牌榜一覽(中時新聞網)

另外大陸隊排在世界首位，他們已拿下6金1銀4銅的成績，包含女子49公斤級舉重、女子個人擊劍、女子10公尺空氣步槍、男子61公斤級舉重、男子67公斤級舉重、女子雙人3公尺跳水金牌，銀牌是男子10公尺空氣步槍，銅排則是男子10公尺空氣步槍2枚、女子1枚，另外還有男子68公斤級跆拳道1枚。

各國獎牌榜一覽(中時新聞網)

地主國日本排第2，拿下5金1銀，金牌是男子60和66公斤級柔道、女子52公斤級柔道、女子400公尺個人混合游泳、男子滑板。銀牌是女子48公斤級柔道，而柔道金牌是打敗楊勇緯的高藤直壽拿下，銀牌由女子48公斤級柔道選手渡名喜風南拿下。

第3名是美國，拿下4金2銀4銅，金牌包括女子個人花式擊劍、男子10公尺空氣步槍、男子400公尺個人混合游泳、女子57公斤級跆拳道，銀牌有男子和女子400公尺混合游泳，銅牌則是男子400公尺個人自由式、女子400公尺個人混合游泳、女子4X100公尺自由式接力及男子滑板。

第4名韓國拿下2金3銅，金牌分別是女子團體射箭和混合團體射箭，銅牌有男子個人擊劍、男子66公斤級柔道和男子58公斤級跆拳道。第5名是ROC，拿下1金4銀2銅，金牌是女子10公尺空氣手槍，銀牌有女子個人花式擊劍、女子10公尺空氣步槍、女子團體射箭、女子57公斤級跆拳道。銅牌有女子個人花式擊劍、男子58公斤級跆拳道。

第6名是義大利，拿下1金1銀3銅，金牌是男子58公斤級跆拳道，銀牌是男子個人擊劍，銅牌有男子67公斤級舉重、女子自由車公路賽、女子52公斤級柔道。第7名是澳洲，有1金1銀1銅，金牌是女子4X100公尺自由式接力，銀牌是男子400公尺自由式、男子400公尺混合游泳。

第7名還有法國，同樣是1金1銀1銅，金牌是男子個人擊劍，銀牌是女子52公斤級柔道，銅牌是男子60公斤級柔道。第9名是匈牙利和突尼西亞，都是1金1銀，匈牙利金牌是男子個人擊劍，銀牌也是男子個人擊劍。突尼西亞的金牌是男子400公尺自由式，銀牌是男子58公斤級跆拳道。