取自蔡英文臉書(體育署提供)

取自蔡英文臉書(體育署提供)

台灣奧運選手表現精彩，蔡英文總統今晚感謝台灣的選手們，再度帶給我們感動的一天！她強調，體育競技迷人的地方，不只在於結果，也在於過程。每一個項目，每一場賽事，台灣選手的表現，我們都給予最大力的喝采。「明天還有更多精采賽事，我們繼續全力應援！」

蔡英文在臉書表示，今天連續三場扣人心弦的桌球賽，節奏之快，讓人幾乎要屏住呼吸。五度征戰奧運的莊智淵選手，在男子單打第二輪賽事中，沉著應對被聽牌的局面，最終逆轉獲勝。混雙項目兩場賽事中，台灣的最強組合鄭怡靜和林昀儒也展現出絕佳拚戰精神，「明天銅牌戰繼續加油！」

她也要大大恭喜羅嘉翎選手贏得跆拳道女子57公斤級銅牌，蔡英文表示，除了為奪牌而開心，更高興於新生代好手展現出的活力。在大場面中勇敢無畏的「＋0」，是台灣人共同的驕傲。

當然，她說，體育競技迷人的地方，不只在於結果，也在於過程。她列舉網球一哥盧彥勳職業生涯最終戰、18歲體操精靈丁華恬奧運初登場、舉重英雄高展宏咬緊牙關也要支撐住的堅持、射擊和射箭好手們瞄準目標的專注、划船和激流輕艇選手的奮勇向前，以及羽球一哥小天周天成的首輪出賽等等。

蔡英文強調，每一個項目，每一場賽事，台灣選手的表現，我們都給予最大力的喝采。「明天還有更多精采賽事，我們繼續全力應援！」