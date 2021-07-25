年僅19歲的跆拳道正妹羅嘉翎，今晚（25日）日在東京奧運女子跆拳道57公斤級4強賽中擊敗尼日選手勇奪銅牌！她的教練劉聰達，也是知名本土劇女星、前跆拳道國手黃雨欣的老公，黃雨欣在羅嘉翎奪牌後便興奮在臉書寫下「麻煩大家尖叫聲～～～」，總被朋友說「為國捐夫」的她開心表示：「師母為妳感到驕傲！」

黃雨欣表示，「2021東京奧運，跆拳道選手羅嘉翎為台灣拿下一面銅牌！這就是我兩個寶貝女兒口中的高高姊姊，也是我們一家四口南下定居的原因。羅嘉翎羅妹初生之犢不畏虎的精神，師母為妳感到驕傲！感覺經過亞洲資格賽後的妳一夜之間長大了，期待下一屆奧運更成熟的妳能為台灣再拿下一面金牌」。

但她也說，「這次唯一美中不足的是指導羅妹拿到奧運資格的劉聰達 老公，因為這次疫情的限制無法下場指導羅妹，雖然他在場邊的聲音大到我們在台灣就聽得到。感謝體育署和中華奧會的奔波讓老公可以在場邊吶喊」。

黃雨欣與劉聰達一家四口已許久未享天倫之樂。（摘自黃雨欣臉書）

黃雨欣也充滿感觸地說：「成功的選手絕不孤單，成功笑容的背後往往都有一個溫暖的家庭當她的靠山」，並欣慰地表示：「老公終於可以回家稍微照顧一下自己的女兒了」。而跆拳道選手出身的她，更開心的是聽到有人說跆拳道變好看了，且強度愈來愈強了，「我跆拳我驕傲！」

黃雨欣曾參與《世間情》、《家和萬事興》、《天下父母心》級《戲說台灣》等本土劇演出，她2015年嫁跆拳道教練劉聰達，夫妻倆育有2女。她7月初才在臉書吐露疫情期間老公與家人分開長達70多天，因老公隨中華跆拳道代表隊出國比賽，先飛烏茲別克移地訓練，再飛約旦準備資格賽，最後到黎巴嫩參加亞錦賽，抵台後再隔離21天，一家人終於相見，但因當時離出征奧運僅剩不到10天，為了保護所有奧運選手與教練，黃雨欣和近5歲、3歲兩個女兒得先快篩，檢測呈現陰性才能放行和劉聰達見面，接著她再度進入1個月的偽單親媽媽的狀態，持續「1打2」繼續等待老公從東京奧運光榮返台後再隔離14天。