高雄市旗津區貝殼博物館前海域25日傳出一對李姓父子落水後失蹤的意外，在旁的陳姓、沈姓民眾見狀後，曾向被大浪捲入海中的父子丟2塊充氣板試圖救援，但李姓父子無法成功抓住浮板，隨後就消失在海面上，陳姓民眾至今仍餘悸猶存，並在臉書上發文描述救援過程。

事發原因疑似是6歲的兒子在海邊玩水，但突然一道強浪來襲被海浪捲走，43歲的李父見狀後，不顧一切跳下水，希望救回兒子，未料，卻雙雙消失在海面上，雖然目擊一切的陳男有試圖拋出浮板救援，但父子2人無法抓住浮板，只能眼睜睜看著父子在海中消失，目前2人仍然下落不明。

陳男在臉書上發文指出，曾幾何時生命流失會眼睜睜的發生在眼前，自以為在消防役服役一年，看的東西夠多了，但事發當下，如果有設備器材、或許？也許？可能？有機會救得到人，該區域的浪很大，貿然下水有多少把握可以保得住自己？剩下的部分有多少把握可以救得到人？若是他連自保的把握連一成都不到。

陳男表示，當時他只能在肉粽塊上面狂奔，滑倒了好幾次，被割的全身都是傷，他手邊只有兩塊充氣板，全都丟過去給那個爸爸與小朋友了，爸爸抱著小孩，抓不到板子，第一塊、第二塊都抓不到，海裡的爸爸抱著小孩，從還會掙扎到慢慢沒了動靜，到後來只能眼睜睜的看著他兩背部朝上沒有動靜的在海面上被浪捲著。

陳男指出，他只能做最後的幫忙，把那位爸爸丟在肉粽塊上的東西、手機等收起來，手機裡還在播放著音樂，他不敢關螢幕，因為他怕關了鎖，第一時間也聯絡不到他們家的人，直到自己到了醫院他也在想，如果有救生衣他會不會跳下去？如果是他的家人，他會不會像那個爸爸一樣跳下去？