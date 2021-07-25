2020東京奧運中華台北代表團選手正為奪牌奮戰，但一位老將的身影，卻引起台灣網友熱烈討論。今年滿40歲的桌球名將莊智淵，今年第5度征戰奧運，但比賽前後，一個人來比賽，沒有教練、啦啦隊和隨行人員，連球具裝備都自己收，形隻影單也讓不少網友心疼感嘆，「在台灣從來只有拿牌沾光，打電話恭喜，選手需要你們的時候..你們在哪？」。

已是奧運五朝元老的莊智淵，今天發揮出老將價值，4比3逼退阿根廷好手赫拉席歐，順利闖進東奧桌球男單第三輪。

這也讓《報導者》一篇2019年題為「江湖，在哪裡？莊智淵，永遠挑最難的那條路」的專訪，近日再度掀起討論。原來，在踏上東京奧運比賽前，2019年莊智淵原希望全力搶績分爭取拉高排名，因而採策略性放棄亞錦賽，在爭取出戰奧運時能有更好的種子排序。不料，卻遭到國訓中心教練質疑。一度憤而退出國家隊。後經體育署慰留而重返隊伍。

本報報導，成名於1999年的莊智淵，曾經被國際桌總評選為桌壇四小龍，早年與他征戰沙場的各國名將大多已退役，眼看著新生代不斷竄起，莊智淵始終憑藉著一股傲氣屹立於世界桌壇，他的奮戰精神享譽國際。

莊智淵。（圖/路透）

2012年倫敦奧運是他距離夢想最近的一次，當年他在4強賽敗給如日中天的大陸名將王皓，隨後銅牌戰2比1領先的時候遭到德國選手奧洽洛夫逆襲，遺憾的與獎牌擦身而過。莊智淵不只是桌壇的巨人，而且他還把精力傳授給下一代，發願蓋一座桌球館，指導年輕好手邁向國際舞台，這個願望獲得民間企業老闆的支持，2014年起允諾10年內捐贈6000萬元給莊智淵。

談到過往，莊智淵強調，「過去就讓它過去，現在要正視當下，不給自己太大壓力，專注走好每一步，不愧對自己以及支持我的家人。」

對於莊智淵的遭遇，也引起不少PTT網友熱烈討論，有網友發文感嘆表示，「從以前他媽媽就知道不能靠政府，秉持著熱愛和苦練，用實力打贏協會派系，打到世界第二....經過了許多波折，今年已40歲高齡打東京奧運，比賽過程沒教練 孤單一人的身影......在台灣從來只有拿牌、沾光、打電話恭喜，選手需要你們的時候..你們在哪？」。

網友則表示「我們政府不就是沾光執政嗎？藍綠執政都一樣，蹭最會」、「他不只元老還在提攜後進，愛桌球的毅力真的令人佩服」、「等拿牌政府就會出來蹭了，別急」、「替這些選手感到難過…看不到改革的希望」。