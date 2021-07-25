全台自從5月19日實施三級警戒，經過四度延長，三級警戒持續2個多月，衝擊各行各業。7月27日起降為二級，但仍不解封。新堀江商店街永續發展協會執行長楊翔茗對此表示，在商圈開店和工作的年輕人，都不甩政治藍綠顏色，可以賺錢過日子最重要，而「到底什麼時候可以度過疫情？」才是年輕人最真實的聲音。

楊翔茗接受香港媒體《中評社》專訪時表示，這次降級不解封，就是因為大家都撐不住了。蔡政府知道再不降級，很多店家要開始倒了，而且很多年輕人沒錢賺，明年就要地方選舉，流失很多年輕選票，南部綠營票倉也有很多雜音。而且這次疫情最大的問題，就是讓執政者流失很多年輕人、中間選民的選票，從民調可以很清楚看到。

楊翔茗以新堀江商圈為例指出，很多店家、攤商都是年輕人，一家店原本可以請4個員工，三級警戒2個多月，店家只請得起一、兩個員工，一個員工原本每月可以賺約4萬元，沒生意只領底薪兩萬多元，日子並不好過。有的店家撐不了就倒閉了，因此就算降級，還是可能會有倒閉潮。因為過去台灣習慣安全的生活，疫情本土化後，很難放心吃飯逛街買東西，所以不會那麼快有人潮，預估撐到8月底，店家才會穩。

楊翔茗認為，餐飲業、零售業等內需產業，至少要確認9、10月可以恢復正常營收，業者才會看到希望，以零售業來說，現在是夏季，要不要下訂單進貨秋冬季的衣服？生意不好又怕囤貨賣不掉，但沒做生意又沒錢賺，進不進貨，店家都很為難。

楊翔茗指出，在商圈開店和工作的年輕人，都不甩政治藍綠顏色，可以賺錢過日子最重要，因為零售市場有抽成，業績獎金很高，根本不能靠基本底薪，每個人都在問，「到底什麼時候可以度過疫情？」這才是年輕人最真實的聲音。