在這個網路當道的年代，觀眾紛紛把注意力從電視頻道轉向線上串流平台，YouTuber成了炙手可熱的新興行業，不少韓星也瞄準趨勢進軍YouTube界，不只在頻道上分享表演影片或幕後花絮，甚至還開起了節目，收獲驚人的訂閱和觀看數，以統計網站「Noxin Influencer」上的數據來看，光是1支影片廣告收益就能破百萬，成為「疫」外的吸金管道。

因《Running Man》在全亞洲爆紅的金鍾國，上月才開設了以健身為主題的YouTube頻道「金鍾國 GYM Jong Kook」，首位嘉賓邀請到了《RM》好夥伴宋智孝，不僅4天就破百萬訂閱，前5支影片加起來更是高達4000萬次觀看，其中有2支更是突破千萬，難怪被稱作是「YouTube生態界的破壞者」，日前他也表示為感謝大家的厚愛，會將頻道這個月的收益全數捐出，雖然他沒透露具體金額，但粗估他單支廣告收益就有5530萬韓元（約135萬台幣），頻道1個月進賬更有機會突破1億韓元（約245萬台幣）。

「國民妹妹」IU（李知恩）2017年開設YouTube頻道「이지금[IU Official]」，目前已有652萬人訂閱，之前她多以《IU TV》分享工作花絮和私下日常，也有搶自己演唱會門票、愚人節惡整粉絲等特別企劃，疫情期間趁勢推出《IU的調色盤》系列，邀請孔劉、李昇基、男團SHINee、女團ITZY等嘉賓做訪問，每集都突破300萬次觀看，主持功力大受好評，被讚是「影視歌管四棲的全能藝人」。粗估她單支廣告收益高達6220萬韓元（約152萬台幣），頻道1個月進賬最高可到1.78億韓元（約435萬台幣）。

王牌製作人「羅PD」羅䁐錫曾推出《一日三餐》、《花漾爺爺》等人氣節目，tvN電視台也來YouTube分一杯羹，為他打造「頻道十五夜」，2019年為他開設「頻道十五夜」（채널 십오야），羅PD曾揚言訂閱破百萬就送李壽根、殷志源上月球，事後又搞笑跪求粉絲退訂，頻道不僅為《新西遊記》班底推出多個網路節目，《出差十五夜》還曾拜訪夯劇《機智醫生生活》和《黑道律師文森佐》劇組，更邀請了「防彈少年團（BTS）」擔任嘉賓，皆破500萬次點閱，粗估單支廣告收益高達4723萬韓元（約115萬台幣），頻道1個月進賬最高可到1.64億韓元（約400萬台幣）。

「韓版阿基師」白種元老師不只在韓國街頭隨處都有他開的連鎖餐廳，綜藝節目更是常能見到他的身影，他主持《街頭美食鬥士》2019年曾來台北介紹巷弄美食，超內行的攻略連台灣人都自嘆不如，他也在2019年開啟了YouTube頻道「백종원의 요리비책 Paiks Cuisine」，教大家簡單做韓國料理，3天就達到百萬訂閱，目前已累計508萬，總觀看次數突破5億，粗估單支廣告收益就有3030萬韓元（約75萬台幣），頻道1個月進賬大約5200韓元（約125萬台幣）。