2總統蔡英文進入第二任期後，將在2024年屆滿，藍綠陣營誰可能接棒或參選，也引起政壇討論。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，藍綠不論是國民黨新北市長侯友宜或桃園市長鄭文燦，2人在個性上都有個共通點，就是都是屬於比較溫和的人，但他也強調，侯有個優點，就是不太會公開叫罵，是比較默默做事的人。

針對網友的提問，「侯友宜與鄭文燦，這種不得罪人與尚未對尖銳議題表態的模式下的個人支持度若參選總統，在選舉白熱化的情況下，仍然會是同樣高支持度嗎？」。

吳子嘉25日在網路直播節目《董事長開講》中表示，鄭文燦與侯友宜是2個完全不同的產品，不得罪人是一個特質，但最重要的是，選舉的時候要出現領袖魅力，他認為，鄭文燦和侯友宜，並不是非常具有魅力的候選人，因為魅力必須和意識形態有所關連，像副總統賴清德一些兩岸立場問題，主張就比較激烈，所以他認為，鄭文燦和侯友宜都是比較溫和一點的人。

吳子嘉強調，侯友宜長年當警察，也不是沒得罪過人，尤其在這波疫情爆發之際，只是他台北市長柯文哲有一點很不同，差別在侯友宜沒有公開叫罵，「他只是比較默默做事，惦惦吃三碗公」。